أسهم أوروبا مرتفعه توقعا لخروج بريطاني سلس واتفاق تجارة

اقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة بفعل الآمال في خروج بريطاني منظم من الاتحاد الأوروبي بعد فوز انتخابي كاسح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومؤشرات على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة في اللحظات الأخيرة.

تعتقد الأسواق أن فوز حزب المحافظين سيسمح لجونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع، مما يهدئ المخاوف من خروج عشوائي وقد ينهي عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته بريطانيا لثلاث سنوات ونصف.

وقفز مؤشر فايننشال تايمز للأسهم المتوسطة، الذي يركز على الشركات البريطانية، 3.6 في المائة في الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش، متفوقا على المؤشر الأوروبي ستوكس 600 الذي ارتفع 1.5 في المائة، مدعوما بمكاسب في أسهم المرافق والشركات الصناعية والمالية.

رحب المستثمرون أيضا بتقرير بأن الولايات المتحدة ستعلق رسوما جمركية على السلع الصينية تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد وتخفض أخرى في مقابل شراء بكين مزيدا من السلع الزراعية الأمريكية. لكن أيا من الجانبين لم يؤكد الأنباء رسميا حتى الآن.