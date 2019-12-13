ارتفاع الوفيات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في أمريكا إلى 52 حالة

قال مسؤولو صحة أمريكيون إن أربع حالات وفاة وقعت الأسبوع الماضي نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأمريكية حتى العاشر من ديسمبر كانون الأول. وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409.

وأُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

وأعلن مسؤولون الشهر الماضي اكتشاف أسيتات فيتامين-ه، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريجوانا، في جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضا.

ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أسيتات فيتامين-ه بأنها "مادة كيميائية تبعث على القلق" وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.