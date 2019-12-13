جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.
وقال جونسون لأنصاره المحتفلين اليوم الجمعة "سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات".
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