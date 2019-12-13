قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن هدف الحياد المناخي لعام 2050

أعلن شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع تويتر، بعد ساعات من المحادثات، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد بحلول عام 2050 .

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتفاق بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، وقالت ليلة الخميس/الجمعة عقب إتمام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ليس هناك تقسيم لأوروبا إلى أجزاء مختلفة، لكن هناك دولة عضو ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتفكير في كيفية التطبيق. لكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق نجاح جيد".

وذكرت ميركل أن بولندا لم تتمكن من إلزام نفسها حتى الآن بكيفية التطبيق، مضيفة أن قمة الاتحاد الأوروبي تعتزم الرجوع مجددا إلى هذا الأمر في يونيو المقبل، موضحة أنه حتى ذلك الحين سُيجرى على الأرجح مواصلة التخطيط للأطر المالية متوسطة المدى للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفترة من عام 2021 حتى عام 2027 .

وينص الهدف الأولي الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات الكربونية بدول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الوقود الأحفوري وكذلك إيجاد طرق لالتقاط أو موازنة الانبعاثات المتبقية.

وانخفضت انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين، لكنها لا تزال تمثل نسبة 9.6 بالمئة من غاز الكربون المنبعث عالميا كل عام، وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2018 .