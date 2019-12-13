نقرة تزرع شجرة



لن يكلفك تغيير العالم إلا ضغطة زر، مع التقدم التكنولوجي والتسارع العلمي يمكنك الآن إحداث ثورات اجتماعية ضد الفقر والجهل والمرض، وفي الوقت نفسه الإسهام في التنمية والخدمة المجتمعية، وأنت مستمتع بتصفح الإنترنت دون أدنى مجهود منك!

نعم يمكنك الآن تقديم خدمات اجتماعية للفقراء دون أن تنفق ريالا واحدا أو تضطر للذهاب إلى المناطق الفقيرة أو الموبوءة، كما يمكنك زراعة شجرة وأنت على كرسيك من دون أن تلوث يديك؛ مجرد بضع نقرات في محرك بحث "إيكوسيا" يمكنها أن تؤدي الغرض وتقوم بهذه المهمة نيابة عنك!

فما حكاية إيكوسيا؟

بدأت الحكاية من نداء أطلقه الشاب الألماني كريستيان كرول، البالغ من العمر 26 عاما، يقول فيه "أسهم في الحفاظ على البيئة واستخدم محرك بحث".

ومنه انطلقت فكرة محرك البحث الجديد الصديق للبيئة، بسبب اعتماد محركات البحث التقليدية على الوقود الأحفوري كموصل للطاقة بدلا من الطاقة الحيوية، وهو ما يسبب انبعاثات كثيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون، خاصة أن السيرفرات أو الخوادم الكبيرة التي تشغل "جوجل" وغيرها من محركات البحث تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

لا يقتصر هدف كريستيان كرول فقط على إيجاد محرك بحث بديل يعمل بتقنيات محافظة على البيئة، بل يحاول الإسهام في تمويل مشاريع عالمية للحفاظ على البيئة. 80 في المائة من دخله أنفقها على أحد مشاريع حماية غابات الأمازون، بينما ينفق الخمس الباقي على تطوير محرك بحثه الجديد، الذي يعتمد على الإعلانات التجارية كمصدر دخل، وإذا ما تم الضغط على أحد هذه الإعلانات، يتقاضى "إيكوسيا" مقابلا ماديا على ذلك، لذا كل ضغطة زر منك تزرع شجرة. خلال تسعة أعوام قام "إيكوسيا" بزراعة أكثر من 61 مليون شجرة، والرقم في تزايد.

"إيكوسيا" ليس الموقع الوحيد الذي يوفر الخدمات الاجتماعية مقابل استخدامه، هناك أيضا محرك بحث "ليلو" الذي يقدم 50 في المائة من أرباحه للخدمات الاجتماعية، "ليلو" وإن كان ما زال موقعا ناشئا بعض الشيء إلا أنه ينبئ بمستقبل جيد للمواقع التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات المعتادة. يقدم لك "ليلو" نقاطا في صورة قطرة ماء عن كل عملية بحث، يمكنك أن تجمع هذه النقاط لتكون رصيدا لك، وعند الضغط على رمز قطرة الماء سيقدم لك المحرك خيارات الخدمة أو القضية التي تود تمويلها.