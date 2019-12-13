انتخابات «بريكست» تتركز على الموارد المالية للأفراد

توجهت بريطانيا إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام، فيما ينتظم الساسة في حملات شرسة لكسب قلوب وعقول الناخبين – ومحافظهم.

التركيز على «بريكست» لا يهدأ، إلا أن الأحزاب الرئيسة في الانتخابات العامة تعطي الأولوية للإنفاق العام على التخفيضات الضريبية، لأن آفاق مواردنا المالية الشخصية متنوعة للغاية.

في حين أن المحافظين قد زادوا تقدمهم في استطلاعات الرأي، إلا أن النقاد قلقون من استبعاد احتمال وجود برلمان معلق، أو حتى حكومة بقيادة أقلية أو حكومة ائتلاف.

مراسلو وخبراء قسم FT Money راجعوا السياسات الرئيسة المتعلقة بالضريبة الشخصية، والأجور والمعاشات التقاعدية والعقارات التي تروج لها الأحزاب الثلاثة الرئيسة، في الوقت الذي ندخل فيه آخر أسبوعين من الحملات.



الضريبة

اضطر بوريس جونسون إلى خفض ضريبة الدخل التي تعهد بها أثناء حملته للقيادة، إلا أن المحافظين وعدوا الناخبين "بوقف ضريبي ثلاثي"، حيث تعهدوا بعدم زيادة معدلات ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة لمدة خمسة أعوام.

الهبة الوحيدة التي اقترحها الحزب هي رفع حد التأمين الوطني من الحد الحالي البالغ 8,632 جنيها إلى 9,500 جنيه بحلول 2020 - 2021.

مع ذلك، فإن حزب العمال يستهدف أصحاب الدخل المرتفع بشدة. يخطط الحزب لخفض نطاق ضريبة الدخل البالغ 45 في المائة من الحد الحالي البالغ 150 ألف جنيه، إلى الذين يكسبون أكثر من 80 ألف جنيه سنويا، واستحداث معدل جديد بنسبة 50 في المائة للذين يكسبون أكثر من 125 ألف جنيه.

يخطط الحزب الديموقراطي الليبرالي لزيادة كل نطاق حالي لضريبة الدخل بمقدار نقطة مئوية واحدة – إلى 21، 41 و46 في المائة لدافعي الضرائب العاديين والأعلى والإضافيين على التوالي.

إذن ماذا سيعني هذا للأفراد الذين يكسبون 100 ألف جنيه سنويا؟ تحسب بليك روثينبيرج، شركة المحاسبة القانونية، أنه في ظل حكومة حزب المحافظين، سيحصلون على دخل صاف بقيمة 66,640 جنيها، بعد خصم ضريبة الدخل والتأمين الوطني، لينخفض ذلك إلى 65,661 جنيها في ظل حكومة الحزب الديموقراطي الليبرالي، و65,536 في ظل حكومة حزب العمال.

الاختلافات تزيد أكثر مع ارتفاع جدول الرواتب؛ شخص لديه دخل يبلغ 500 ألف جنيه سنويا سيحصل على دخل صاف بقيمة 276,140 جنيها في ظل حزب المحافظين، لينخفض إلى 271,036 جنيها في ظل الحزب الديموقراطي الليبرالي و253,161 جنيها في ظل حزب العمال.

حزب العمال سيخفض أجور التنفيذيين، وتعهد بفرض ضريبة على مكاسب رأس المال بمعدلات ضريبة الدخل، وسيطلب من كل الأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون جنيه تقديم إقرار ضريبي متاح للعامة.

كما سيلغي أيضا نطاق الضريبة السكنية صفر، وهي إعفاء ضريبي على المواريث تم تقديمه لتمكين الأزواج من تجميع إعفاءاتهم الضريبية، لتوريث منزل عائلة بقيمة تصل إلى مليون جنيه إلى الجيل التالي دون ضريبة بحلول العام المالي 2020 - 2021.

كما يخطط حزب العمال للتخلص من الوضع "غير المحلي" - الذي يسمح لمواطنين من بريطانيا، في حين أن لهم "مكان إقامة" دائما خارجها، بدفع الضريبة بشكل مختلف.

على الرغم من حملة التنظيم الأخيرة في عهد المحافظين، إلا أن إحصاءات دائرة الإيرادات والجمارك الملكية تظهر أن نحو 78 ألف فرد، قد ادعوا أنهم يقيمون في الخارج لأغراض ضريبية في العام المالي 2017 - 2018، بانخفاض من نحو 90 ألف في العام الضريبي السابق.

في برنامجه فير تاكسFair Tax، وصف حزب العمال هذا الوضع بأنه "من بقايا الآثار الاستعمارية... تم إدخالها لحماية المستعمرين البريطانيين ذوي الممتلكات الخارجية من الضرائب. إنه استثناء للقاعدة المعتادة من أن سكان بريطانيا الخاضعين للضريبة يدفعون الضريبة على الدخل والمكاسب، أينما كانوا في العالم".

كما يستهدف حزب العمال الصناديق، التي وصفها بأنها "أداة رئيسة لتجنب الضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة".

إذا فاز، يخطط الحزب لتعزيز سجل الصناديق الحالي ليشمل كل الصناديق في بريطانيا، ولجعلها في متناول الجمهور. هذا يتناقض مع الترتيبات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، التي تنص على أنه لا يمكن مشاهدة السجل إلا من قبل الذين لديهم "مصلحة مشروعة".

أخيرا، الحزب الديموقراطي الليبرالي هو الوحيد الذي التزم بمراجعة تغييرات IR35 – القواعد الضريبية الجديدة للمقاولين المستقلين المقرر إدخالها في نيسان (أبريل) المقبل، والتي ستؤدي إلى فرض ضرائب على الكثيرين دون الحصول على أي من مزايا التوظيف.



الاستثمارات

كل من الحزب الديموقراطي الليبرالي وحزب العمال لديهما خطط كبيرة لتغيير ضريبة فرض الضرائب على الاستثمارات.

حاليا، يتمتع المستثمرون في بريطانيا بإعفاء سنوي بمقدار ألفي جنيه على أرباح الأسهم، وإعفاء بمقدار 12 ألف جنيه على مكاسب رأس المال.

ما لم تكن محمية داخل حساب ادخار فردي، تخضع أرباح الأسهم التي تزيد على هذا المستوى لضريبة بنسبة تراوح بين 7.5، 32.5 أو 38.1 في المائة لدافعي الضرائب العاديين والأعلى والإضافيين.

بالنسبة إلى أصحاب الدخل الأعلى، فإن أعلى معدل لضريبة مكاسب رأس المال هو 20 في المائة، أو 28 في المائة للعقارات السكنية.

الحزب الديموقراطي الليبرالي سيلغي إعفاءات ضريبة مكاسب رأس المال، ليتم فرض ضريبة على مكاسب رأس المال والرواتب "من خلال إعفاء واحد". يتوقع الحزب أن هذا سيجمع 5.5 مليار جنيه سنويا.

في ظل حزب العمال، سيتم خفض كل من إعفاءات ضريبة مكاسب رأس المال وإعفاءات أرباح الأسهم إلى ألف جنيه، مع فرض ضرائب على أرباح الأسهم والمكاسب بمعدل ضريبة الدخل نفسه – وهذا يعني معدل ضريبة مكاسب رأس المال محتمل بنسبة 50 في المائة لأصحاب الدخل الأعلى. هذا قد يجمع ما يقدر بنحو 14 مليار جنيه.

التغييرات على ضريبة أرباح الأسهم ستلحق أيضا الضرر بالمتقاعدين الذين يحصلون على الدخل من استثماراتهم.

الحسابات التي أجرتها وكالة أيه جي بل AJ Bell، وهي منصة استثمارية، تظهر أن الشخص الذي لديه دخل يبلغ 49 ألف جنيه سنويا، ويحوز أرباح أسهم بقيمة خمسة آلاف جنيه سنويا، سيدفع ضريبة تبلغ ثمانية آلاف جنيه على مدى عشرة أعوام في ظل حزب العمال، مقارنة بنحو 2,250 في ظل النظام الحالي – الذي يخطط كل من حزبي المحافظين والديموقراطيين الليبراليين للاحتفاظ به.

الشخص الذي يكسب 150 ألف جنيه ويحصل على أرباح أسهم تبلغ خمسة آلاف جنيه سنويا سيدفع 20 ألف جنيه كضريبة على مدى عشرة أعوام، مقارنة بنحو 11,430 في ظل الترتيبات الحالية.

تقول جريفين، "خطط حزب العمال بشأن فرض ضرائب على أرباح الأسهم، قد تؤثر في نهاية المطاف على عدد أشخاص أكثر من مجرد المسؤولين التنفيذيين في الشركات، الذين يريد استهدافهم من خلال سياساته".

"يوجد نحو خمسة ملايين عامل يعملون لحسابهم الخاص في بريطانيا، وعدد من هؤلاء سيدفعون لأنفسهم من خلال أرباح الأسهم التي يحصلون عليها من الشركات التي يديرونها لتقديم خدماتهم... هذا سيكون له تأثير كبير في الطريقة التي يديرون بها شركاتهم".

حاليا، تخضع المكاسب المحققة من بيع شركة لضريبة بمعدل يبلغ 10 في المائة، أقل من المعدل الأعلى لضريبة مكاسب رأس المال.

يخضع الإعفاء لحد أقصى يبلغ عشرة ملايين جنيه مدى الحياة، إلا أن هناك انتقادا متزايدا للإعفاء، مع كون اتحاد فنيي المحاسبة واحد من عدد من الهيئات التي تدعو إلى إلغائه.

يخطط حزب العمال للقيام بهذا، بينما يتعهد حزب المحافظين "بمراجعة وإصلاح" الإعفاء.

يقول نيميش شاه، الشريك في بليك روثنبيرج "صاحب العمل الذي يبيع شركته بموجب نظام حزب العمال المقترح، قد يشهد زيادة خمسة أضعاف في معدل الضريبة الذي يدفعه".

كما يخطط حزب العمال أيضا إلى توسيع رسوم الدمغة على جميع عمليات التداول في مشتقات الأسهم والائتمان، وسندات الشركات وسوق العملات، باستثناء الأموال التي يتم إنفاقها في العطلات.



المعاشات التقاعدية

ملايين من مدخرات أصحاب الدخل الأعلى الذين يدخرون للتقاعد تم إعفاؤها من التغييرات على الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية، حيث اختارت الأحزاب الثلاثة الرئيسة نهج "الأمان أولا" الذي يهدف إلى جذب الناخبين الأكبر سنا.

قبل إصدار البيان الانتخابي، كانت هناك تكهنات أن مبلغ 21 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة الدخل السنوية – التي ينسب معظمها إلى أصحاب الدخل الأعلى – قد تستهدفها الأحزاب التي تتطلع إلى تمويل وعود الإنفاق الكبيرة.

مع ذلك، لا يزال أصحاب الدخل الأعلى يشعرون بالإحباط من الخفض التدريجي للمعاشات التقاعدية – وهو جزء معقد للغاية من التشريعات الضريبية، التي ستعمل على خفض المبلغ الذي يمكن أن يدخره أصحاب الدخل المرتفع، دون ضرائب في صندوق تقاعد إلى عشرة آلاف جنيه فقط.

ضريبة الخفض التدريجي تتسبب بمشكلات واسعة النطاق للمستشارين ذوي الأجور المرتفعة، الذين يعملون داخل خدمة الصحة الوطنية، وقد تعهد حزب المحافظين بإجراء "مراجعة عاجلة" خلال الأيام الـ30 الأولى من انتخابه لحل "مشكلة الخفض التدريجي" للإعفاء السنوي.

وتعهد الحزب الديموقراطي الليبرالي "بالاستماع والعمل" فيما يتعلق بأزمة المعاشات التقاعدية في خدمة الصحة الوطنية.

يلتزم كل من حزب العمال وحزب المحافظين بالحفاظ على "الوقف الثلاثي" بشأن المعاشات التقاعدية الحكومية، ما يضمن أن أكثر من 12 مليون متقاعد سيشهدون المدفوعات ترتفع بنسبة ارتفاع الأسعار أو متوسط الأرباح أو 2.5 في المائة.

كما تعهد كلا الحزبين بالحفاظ على امتيازات المتقاعدين، مثل تصاريح الحافلات المجانية وبدل وقود الشتاء. أما الحزب الديموقراطي الليبرالي فسيقيد الوقف الثلاثي للذين يستحقون المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي، الذي تم التخلص منه تدريجيا في عام 2016.

كما تسعى الأحزاب أيضا إلى جذب الناخبين الأكبر سنا من خلال حماية المعاش التقاعدي الحكومي والوعد بصفقة تعويضات بملايين الجنيهات لما يسمى "نساء واسبي".

التزم حزب العمال بدفع 58 مليار جنيه كتعويضات لنحو 3.8 مليون امرأة من اللواتي ولدن في الخمسينيات.

يقول الحزب إنه لم يتم اطلاعهن بشكل صحيح بشأن الزيادات في سن التقاعد الحكومي للإناث، التي تم تشريعها أول مرة في عام 1995. هذا قد يؤدي إلى مدفوعات بقيمة تصل إلى 31,300 جنيه كحد أقصى لملايين النساء اللواتي في الستينيات والسبعينيات من العمر.

حزب العمال سيجمد أيضا سن التقاعد الحكومي عند عمر 66 عاما، والتخلي عن خطط رفع سن التقاعد في المستقبل. وتعهد الحزب أيضا بالنظر في إمكانية الوصول المبكر إلى المعاشات التقاعدية الحكومية للعمال اليدويين.



العقارات

طرحت الأحزاب الرئيسة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالإسكان في سعيها لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن أسعار المنازل والقدرة على تحمل التكاليف، ومشكلات قواعد التأجير وسوق التأجير الخاصة. هناك مجموعتان من المرجح أن تخسران – المالكين والمشترين الأجانب.

تعهدت جميع الأحزاب الرئيسة برفع معدلات بناء المنازل، ما سيرفع الأهداف الطموحة للانتخابات السابقة، في محاولة لعكس الأداء المتقطع لبريطانيا، في شأن المنازل الجديدة.

يطرح حزب المحافظين برنامجا لمصلحة "العائلات المحلية" ضمن التطورات الجديدة، من خلال السماح للمجالس بتقديم خصم "دائم" يبلغ الثلث للمشترين المحليين الممولين من الضرائب التي يتم جمعها عن طريق نظام التخطيط.

يقترح حزب العمال برامج المنازل بسعر منخفض الخاصة به للمشترين المحليين والمشترين لأول مرة، مع ربط الأسعار بالدخل المحلي.

هذا سيلغي التعريف الحالي للإسكان "غير المكلف" بنسبة تصل إلى 80 في المائة من إيجارات السوق.

كما التزم أيضا بإنهاء "الحق بالشراء" لمستأجري المساكن.

هناك سياسة واحدة لافتة للنظر يتبعها حزب المحافظين تتضمن قدرة المشترين لأول مرة على تثبيت أسعار الفائدة على قروضهم العقارية لمدة 25 عاما، بدلا من الصفقات لمدة 2، ثلاثة أو خمسة أعوام الشائعة اليوم. يقولون إن هذا من شأنه منح مشتري المنازل قدرا أكبر من الأمان على مدفوعاتهم المستقبلية وخفض تكلفة الودائع.

"إنه مثال كلاسيكي عن السياسيين الذين لا يفهمون أن السوق التي سيكون هذا المنتج مناسبا لها تختلف عن تلك التي سلطوا الضوء عليها لأغراض سياسية".

سيدفع المشترون الأجانب أكثر بموجب خطط جميع الأحزاب الرئيسة، حيث يتعهد حزب المحافظين بفرض رسوم دمغة إضافية بنسبة 3 في المائة على مشترياتهم (بارتفاع من رسوم بنسبة 1 في المائة المخطط لها في الأصل).

يقول حزب العمال إنه سيذهب أبعد من ذلك، حيث سيفرض ضريبة على مشترياتهم تصل إلى 20 في المائة – خطوة يقول المطورون والوكلاء إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لمعدلات بناء المنازل.

المالكون الذين يشترون من أجل التأجير وجدوا أنفسهم في النهاية الحادة من البيان الانتخابي لحزب العمال، الذي تعهد بالحد من الزيادات في الإيجارات ذات الصلة بمعدل التضخم، وإنشاء "عقود إيجار مفتوحة" فضلا عن عقوبات أكثر صرامة على المالكين الذين ينتهكون المعايير الوطنية الجديدة.

في الوقت نفسه، يريد المحافظون مساعدة المستأجرين المهددين من المالكين المارقين، من خلال إنشاء "وديعة مدى الحياة" تنتقل مع المستأجر – إلى جانب تعزيز حقوق الامتلاك "للمالكين الجيدين".



رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية

دعم رعاية الأطفال والتعليم في الأعوام الأولى يتشكل ليصبح مسألة رئيسة في هذه الانتخابات، حيث يعد كل من حزب العمال والحزب الديموقراطي الليبرالي وحزب المحافظين ببنود إضافية لتقديم دعم مالي أكبر للوالدين.

"سيكون هذا بمنزلة أخبار مرحب بها للوالدين – اللذين سيكونان حريصين أيضا على رؤية هذه التعهدات، مدعومة بتمويل كاف لضمان توفير الأماكن وأن تكلفة رعاية الأطفال، خارج الساعات المجانية لن ترتفع نتيجة لذلك".

تعهد حزب العمال بتقديم 30 ساعة من رعاية الأطفال المجانية لكل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام – ما سيدخل أكثر من 880 ألف طفل أكثر بعمر ثلاثة وأربعة أعوام، وأكثر من 500 ألف طفل أكثر بعمر عامين إلى النظام.

كما سيوفر أيضا إمكانية الوصول إلى الساعات الإضافية بمعدل مدعوم، وهذا يعتمد على دخل الوالدين. على المدى الطويل، سيعمل حزب العمال أيضا على "تقديم" الرعاية للأطفال بعمر عام واحد.

الحزب الديموقراطي الليبرالي ذهب أبعد من ذلك، حيث وعد برعاية أطفال مجانية للطفل من عمر تسعة أشهر للوالدين العاملين. وسيقدم الحزب رعاية أطفال مجانية لجميع الوالدين من عمر عامين.

حاليا، كل واحدة من أربع سلطات محلية تقول إن تكلفة توفير أماكن مجانية تؤدي إلى رفع تكاليف رعاية الأطفال للأطفال بعمر ثلاثة وأربعة أعوام، خارج مستحقاتهم.

لذلك، فإن الحزب الديموقراطي الليبرالي بزيادة التمويل لتغطية تكلفة توفير الأماكن المجانية.

سياسات حزب المحافظين تستهدف أولياء أمور الأطفال بعمر المدرسة بدلا من رعاية الأطفال في الأعوام الأولى.

وقد تعهد بمبلغ مليار جنيه "لمنشآت لرعاية الأطفال" تركز على الأندية قبل وبعد المدرسة وأندية العطلات.

كما تتبنى جميع الأحزاب الثلاثة أيضا نهجا مختلفا جدا بشأن مسألة تمويل الرعاية الاجتماعية المهمة للغاية.

تعهد حزب العمال بتوفير رعاية شخصية مجانية وحد أقصى يبلغ 100 ألف جنيه للمساهمات الشخصية في التكاليف الأخرى، مثل غرفة الرعاية السكنية والطعام. تعهد حزب المحافظين بمبلغ مليار جنيه سنويا لسد الثغرات الموجودة في النظام، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأحزاب لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية بالكامل، لكنه وعد أنه لن يضطر أي شخص بحاجة لرعاية إلى بيع منزله للدفع مقابلها.

الحزب الديموقراطي الليبرالي أضاف قرشا إلى ضريبة الدخل للمساعدة في تمويل الإنفاق المتزايد على الرعاية الاجتماعية وخدمة الصحة الوطنية.



تكلفة تغيرات ضريبية محتملة

في تحليل للأرقام لإظهار كيف ستؤثر مقترحات الأحزاب الثلاثة، في عميل نموذجي، توصلت شركة ما إلى حد ما – شخص يكسب 95 ألف جنيه سنويا، يتلقى خمسة آلاف جنيه كأرباح أسهم سنويا، يملك منزل عطلة في كورنوول، ولديه طفلان في مدرسة خاصة يدفع رسوما تبلغ 30 ألف جنيه سنويا. كما باعوا أيضا للتو عقارا تم شراؤه من أجل التأجير، وحققوا ربحا يبلغ 50 ألف جنيه.

أولا: ضريبة الدخل والتأمين الوطني. حاليا، سيدفع الفرد 31,364 جنيها. بموجب مقترحات حزب المحافظين سينخفض هذا إلى 31,260 جنيها؛ بموجب مقترحات حزب العمال سيرتفع إلى 32,114 جنيها، وبموجب مقترحات الحزب الديموقراطي الليبرالي سيزيد إلى 32,189 جنيها (لنلاحظ أن معدل الضريبة الأعلى المقترح بنسبة 41 في المائة للحزب الديموقراطي الليبرالي، سيفرض على نطاق من الدخل أكبر من رسوم حزب العمال المقترحة بنسبة 45 في المائة على الدخل، الذي يراوح بين 80 ألف جنيه و125 ألف جنيه).

فيما يتعلق بضريبة أرباح الأسهم، سيحافظ الحزب الديموقراطي الليبرالي وحزب المحافظين على المعدلات الحالية، ما يؤدي إلى فرض رسوم 975 جنيها للفرد. في ظل حزب العمال، سيتم تطبيق معدل ضريبة بقيمة 45 جنيها، ما يزيد الفاتورة إلى 2,250 جنيها – وهو سبب إضافي لحماية الاستثمارات في أسهم حسابات الادخار الشخصية.

أما بالنسبة إلى ضريبة مكاسب رأس المال على ذلك الربح البالغ 50 ألف جنيه، فإنها ستبقى عند المستوى الحالي البالغ 10,640 جنيها بموجب مقترحات حزب المحافظين.

مع ذلك، قد ترتفع إلى 14 ألف جنيه بموجب مقترحات الحزب الديموقراطي الليبرالي، و23,500 جنيه بموجب مقترحات حزب العمال.

ماذا عن منزل العطلات في كورنوول؟ مقترحات الحزب الديموقراطي الليبرالي للسماح بزيادات ضريبة المجلس بما يصل إلى 500 في المائة على المنازل الثانية، ما سيرفع الفاتورة البالغة 1,864 جنيه على عقارات المجموعة D إلى أكثر من 9 آلاف جنيه، أو الضعف إلى 3,728 بموجب مقترحات حزب العمال. في الوقت نفسه، بموجب خطط حزب العمال لإضافة ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم المدارس الخاصة، فإن هذا سيكلف الفرد مبلغا إضافيا مقداره ستة آلاف جنيه كل عام.