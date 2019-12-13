موجة بيع للمراكز الدائنة تكبد الدولار أكبر خسائره في شهر

تكبد الدولار الأمريكي أكبر خسائره أمس في أكثر من شهر، بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020، ما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، فإن هناك حالة من القلق تنتاب المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية يوم الأحد المقبل، واجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي جرت أمس. وسجل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار، وظل عند هذا النطاق، بينما مال الجنيه الاسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.

ونزل الدولار مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038، بينما تشبث الين الياباني بالمكاسب، التي حققها، مسجلا 108.55 ين مقابل الدولار.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ضمن الأعلى صعودا، وزاد الدولار الأسترالي 1 في المائة، لكنه كان أدنى من أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دولار أمريكي، بينما الدولار النيوزيلندي أدنى بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6581 دولار.

وراهنت تداولات الاسترليني على احتمالية فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان، ما يمهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني (يناير)، وعزز ضعف الدولار الاسترليني ودفعه للصعود أمس إلى 1.3217 دولار.

من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع المقبل، في حين واصل البلاديوم موجة صعود قياسية بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز المعروض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1473.81 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1478.40 دولار للأوقية. ويعد الذهب عادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، وكان المعدن النفيس قد صعد في الجلسة السابقة 1 في المائة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من كانون الأول (ديسمبر) بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير وألمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1920.06 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 1921 دولارا للأوقية بفعل مخاوف تتعلق بعجز المعروض.