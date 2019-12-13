النفط يحلق قرب 65 دولارا بفعل توقعات عجز الإمدادات في العام المقبل

ارتفعت أسعار النفط أمس قرب 65 دولارا للبرميل، بفعل توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حدوث عجز في الإمدادات العام المقبل، إضافة إلى التأثير الداعم للأسعار والخاص بقرار المنتجين خفض 500 ألف برميل إضافية من الإنتاج اعتبارا من بداية العام المقبل، لمدة ثلاثة أشهر.

بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا، أو 1.62 في المائة، إلى 64.72 دولار للبرميل، بعدما نزلت 1 في المائة أمس الأول بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أو 1.41 في المائة، إلى 59.62 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 في المائة في الجلسة السابقة.

وتتوقع منظمة أوبك عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، ما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.والتنبؤ المعدل لـ"أوبك" يمثل خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.

وارتفع سعر سلة "أوبك" 5 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع آمال خفض الإمدادات والتطورات التجارية.

وزاد متوسط سعر سلة "أوبك" إلى 62.94 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي، مقابل 59.91 دولار في تشرين الأول (أكتوبر) السابق له، ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط سعر سلة "أوبك" نحو 63.82 دولار للبرميل.

لكن المخزونات الأمريكية في ارتفاع، حيث زادت الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة بتوقعات محللين بتراجع قدره 2.8 مليون برميل.

وصعدت مخزونات المنتجات النفطية، إذ زادت مخزونات البنزين بأكثر من خمسة ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا على أربعة ملايين برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر من مثلي التوقعات.

ويعتقد محللون نفطيون أن بداية العام الجديد فيها كثير من التحديات الواسعة التي استعد لها المنتجون من خلال تعميق التخفيضات الإنتاجية، أبرزها بالطبع توقعات تباطؤ الطلب نتيجة حرب التجارة وموسم صيانة المصافي الأمريكية، متوقعين بقاء أسعار النفط في مستويات متوسطة ومعتدلة على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" كفيلة بدفع الأسعار إلى مستويات جيدة.

وأشار المحللون إلى أن الصعوبات والضغوط الهبوطية المتواصلة على الأسعار لن تحول دون وجود قراءات وتوقعات جيدة لتعافي الأسعار وتوازن العرض والطلب في الأجلين المتوسط والطويل إلى جانب عودة الاستمارات النفطية بقوة في عام 2020 في ظل تنافس المستثمرين على عدد من البقاع الإنتاجية الواعدة.

في هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن وفرة المعروض النفطي ستكون سمة أصيلة في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما أكده أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية الذي نوه بأن أسواق النفط العالمية ستواجه فائضا العام المقبل، حتى لو طبقت دول "أوبك" وشركاؤها تخفيضات الإنتاج المعلنة أخيرا بشكل صارم وكامل.

وأضاف جيراس، أن "مستوى المخزونات الأمريكية سيلعب دورا رئيسا في قيادة حركة الأسعار في الربع الأول خاصة مع تأكيد وكالة الطاقة أن المخزونات قد تتراكم بنحو 700 ألف برميل يوميا في الربع الأول حتى لو نفذت "أوبك" وحلفاؤها التخفيض المتفق عليه والطوعي البالغ 2.1 مليون برميل يوميا"، مشيرا إلى أن وفرة المعروض تقودها -دون شك- دول منتجة من خارج تحالف المنتجين خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي سيبقى مسجلا مستويات نمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب العالمي.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أندريه جروس مدير إدارة آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة، أن عملية تطبيق التخفيضات الجديدة التي أقرها الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف "أوبك+" لن تكون يسيرة في التطبيق، خاصة أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعات في إنتاج بعض الدول وتراجعا في مستويات الامتثال لخفض الإنتاج، منها العراق ونيجيريا، حيث وعدتا بتصحيح المسار وتعزيز الالتزام بالاتفاق مع بقية المنتجين في "أوبك" وخارجها. وذكر جروس، أن إعفاء المكثفات النفطية من اتفاق خفض الإنتاج استجابة لرغبة روسيا سيزيد حالة وفرة المعروض في الأسواق من النفط الخفيف، ويضيف مزيدا من الأعباء على المنتجين في خطط استعادة التوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق، لافتا إلى أن أحدث الإحصائيات الاقتصادية يشير إلى أن إنتاج المكثفات في دول مثل روسيا وأذربيجان سيرتفع كثيرا في العام المقبل مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن السعودية كعادتها سباقة في كل الجهود التي تدعم الاستقرار وتنعكس بالإيجاب على مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي بشكل عام، لافتا إلى أن المملكة بدأت بالفعل وعلى الفور الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بخفض الإنتاج سواء الرسمية أو الطوعية، وهو ما أدى إلى مكاسب جيدة للأسعار متغلبة على عوامل مقاومة أبرزها تعثر إنهاء الحرب التجارية وارتفاع المخزونات الأمريكية.

وأشار موسازي إلى أن السعودية أكدت أن النجاح لن يأتي بجهود فردية، لكن الأمر يتطلب جهودا جماعية واستمرارية من جميع الأطراف، لذا فإنها تحث كل الأطراف بصفة مستمرة على تحقيق الامتثال الكامل للوصول إلى أعلى المستويات من الفاعلية الشاملة لاتفاق "أوبك+" الجديد، الذي يراهن كثيرون عليه في أن يحقق طفرة واسعة في استقرار السوق وتعافيها، تحديدا في الربع الأول من عام 2020.

بدورها، ترى موهاي كواسي مدير شركة "أجركرافت" الدولية، أنه على الرغم من الضغوط السلبية لنزاعات التجارة على الطلب العالمي إلا أن إحصائيات الطلب ما زالت إيجابية بدعم من النمو المتسارع في دول وسط آسيا، خاصة في الهند والصين، منوهة بارتفاع الاستهلاك العالمي بأعلى معدل خلال عام خلال الربع الثالث، حيث ارتفع بنحو 900 ألف برميل يوميا، وهو تقريبا ضعف الوتيرة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام الجاري، كما من المتوقع أن يزداد الطلب بشكل أكبر في العام المقبل.

وأضافت لـ"الاقتصادية"، أن اتساع الإمدادات من خارج تحالف المنتجين في "أوبك+" سيكون السمة المهيمنة على السوق النفطية في العام المقبل، وهي الإمدادات التي ستتوسع بقوة وبما يفوق نمو الطلب خاصة مع توقعات حدوث موجات جديدة من إمدادات النفط الصخري الأمريكي، وفرص حدوثها كبيرة إذا انتعشت الأسعار، إضافة إلى حدوث انتعاش جيد في مشاريع في دول مثل البرازيل والنرويج وجيانا، ونتيجة لذلك، فقد يرتفع الفائض في الأسواق العالمية ليصل إلى مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني، وهو ما يزيد الأعباء على اجتماع المنتجين اللاحق في آذار (مارس) المقبل.