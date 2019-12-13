15.9 مليار ريال تداولات "أرامكو" في يوم .. الأعلى تاريخيا لشركة في جلسة واحدة



استحوذت شركة أرامكو السعودية على 86 في المائة من سيولة سوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداولات أمس الخميس، إذ بلغت السيولة المتداولة على سهم الشركة 15.9 مليار ريال من 18.5 مليار ريال إجمالي قيمة تداول السوق.

تعد سيولة "أرامكو" يوم الخميس هي الأعلى على الإطلاق على شركة واحدة في جلسة واحدة في تاريخ السوق السعودية، بينما سيولة السوق هي الأعلى منذ 27 أغسطس الماضي البالغة حينها 28.7 مليار ريال بالتزامن مع المرحلة الثانية من انضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وارتفع سهم "أرامكو" 4.55 في المائة، ليبلغ 36.8 ريال، رابحا 1.6 ريال، لتصبح قيمة الشركة 1.96 تريليون دولار "7.4 تريليون ريال".

وقفز سهم الشركة بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي عند الافتتاح ليبلغ 38.7 ريال، لتصبح قيمة الشركة بالتالي 7.7 تريليون ريال "2.06 تريليون دولار"، متجاوزا تريليون دولار، ذلك بعد أن أغلق سهم الشركة في أول أيام تداوله، مرتفعا بالنسبة القصوى عند مستوى 35.2 ريال مقارنة بـ32 ريالا سعر الاكتتاب.

وأنهت الأسهم السعودية تداولات اليوم منخفضة 127 نقطة " - 1.57 في المائة" عند مستوى 8005 نقاط، بينما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 540 مليون سهم نفذت من خلال أكثر من 270 ألف صفقة بقيمة تخطت 18 مليار ريال، وسط ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض 154 شركة.

كانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".

* وحدة التقارير الاقتصادية