الغضب يبلغ ذروته في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد

دخلت التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، التي تشل المدن الكبيرة في البلاد أمس أسبوعها الثاني، وقد يتوسع نطاقها، غداة عرض رئيس الوزراء المشروع، الذي يواجه انتقادات كثيرة من جانب جميع النقابات.

وبحسب "الفرنسية"، شرح إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي مضمون "نظام التقاعد الشامل"، الذي يهدف إلى دمج أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حاليا في فرنسا في نظام واحد. وتعهد بأن الإصلاح لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده، وحدد سنا متوازنة عند 64 عاما.

ويرى رئيس الوزراء أن "الجميع سيكون رابحا" بفضل هذا الإصلاح، لكن ما إن كشف عن تفاصيل المشروع، حتى توسع الحراك النقابي.

وقال لوران برجيه، أمين عام الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، التي كان يمكن للحكومة أن تأمل في موافقتها على الإصلاح، إنه "تم تجاوز الخط الأحمر"، كونها تعارض تحديد سن 64 عاما وإن كانت موافقة على نظام شامل.

ورد فيليب عليه بالقول "بابي مفتوح، يدي ممدودة"، لكن النقابة لم تقتنع ودعت المنتسبين إليها للنزول إلى الشارع في 17 كانون الأول (ديسمبر)، للمشاركة في التظاهرات الكبيرة المقبلة.

ودعت الكونفيدرالية الفرنسية للعمال والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، وهما نقابتان أخريان شاركتا في المشاورات، إلى التعبئة أيضا. وتمنت نقابة "القوى العاملة"، "تعزيز التعبئة" وأعلنت الكونفيدرالية العامة للإداريين أنها "لا تزال في معسكر المعارضين".

وطلب برجيه من الحكومة "الرجوع" عن "السن المتوازنة"، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية أن الحكومة لم تقدم تنازلات كافية.

وأكد برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي أن هناك مجالا للتفاوض بشأن ترتيبات تحقيق التوازن المالي للنظام، داعيا النقابات، خصوصا الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى الحوار. والتقاعد موضوع بالغ الحساسية في فرنسا، إذ إن المواطنين متمسكون بأنظمة تقدم فوائد هي الأكبر في العالم.

ويأمل المعارضون الأكثر تشددا للمشروع في إطالة أمد حراكهم وشل البلاد، كما حصل في كانون الأول (ديسمبر) 1995 حين عطلت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

ويعتمد منتقدو الإصلاح على تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتصار في هذا النزاع وعلى السياق المتوتر أصلا في البلاد، بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت منذ أكثر من عام إضافة إلى تفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب والشرطيين.