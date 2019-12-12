قبيل رسوم مرتقبة .. ترمب: أمريكا والصين على وشك توقيع «صفقة كبيرة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن بلاده "أوشكت على توقيع صفقة كبرى مع الصين، هم يريدونها ونحن أيضا"، وذلك بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب "الفرنسية"، غرد ترمب على موقع "تويتر" "نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا". ومن جانبها، أكدت بكين أن هناك "تواصلا وثيقا" بين مفاوضي البلدين من دون تفاصيل إضافية، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس إن الصندوق سيرحب بأي اتفاق يخفض التوترات التجارية والرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه يحث أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى حل دائم لحربهما التجارية الدائرة منذ 17 شهرا.

وأضاف رايس خلال إيجاز صحافي بشأن التجارة "سنرحب بأي خطوات لتهدئة التوترات التجارية والتراجع عن إجراءات التجارة المتخذة حديثا، وبخاصة إذا كان لها أن توفر اتفاقا شاملا ودائما"، مشيرا إلى أن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد تستخدم عبارة "نحتاج إلى الانتقال من هدنة تجارية إلى سلام تجاري". وتتجلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في تبادل فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بمئات مليارات الدولارات. وفي حال عدم إحراز تقدم، تدخل رسوم جديدة حيز التطبيق بدءا من الأحد المقبل في الولايات المتحدة، تستهدف الإلكترونيات والثياب الرياضية.

وتقرر من قبل عقوبات اقتصادية إضافية تتمثل في رسوم جمركية 15 في المائة على السلع المستوردة من الصين مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، تصل قيمتها إلى نحو 150 مليار دولار.

وفي حال تأجيل تطبيق هذه العقوبات يكون ترمب قد منح وقتا إضافيا للمفاوضات، وتلقي الحرب التجارية الراهنة بظلالها الكثيفة على نمو الاقتصاد العالمي.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين يعزز موقع ترمب كمفاوض مع اقتراب موعد توجيه مجلس النواب الاتهام إليه في القضية الأوكرانية.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تفاصيل عن ماهية "الاتفاق المهم"، الذي أشار إليه ترمب، وثمة مفاوضات شائكة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق أولي تشتري بكين بموجبه مزيدا من المنتجات الزراعية الأمريكية، مقابل عدول واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية مقررة في منتصف كانون الأول (ديسمبر).

إلى ذلك، شهدت الصين أمس تعثر أحد تجار السلع الرئيسين عن سداد سندات مقومة بالدولار، لتكون أكبر حالة فشل لسداد ديون من قبل شركة حكومية فيما يزيد على عقدين.

وأعلنت شركة "تيو جروب" الصينية المملوكة للدولة أمس، نتائج خطة غير مسبوقة من إعادة هيكلة الديون، التي تضمنت قبول معظم مستثمرين خسائر قوية، نقلا عن وكالة "بلومبيرج".

وقالت الشركة الواقعة في مدينة تيانجين الشمالية إن مستثمري السندات الدولارية، الذين يمثلون 57 في المائة من إجمالي ديون مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار وافقوا على الحصول على ما يراوح بين 37 و67 سنتا لكل دولار بناء على موعد استحقاق الدين.

وصوت نحو 22.6 في المائة من حملة تلك السندات على مبادلة ديونهم بسندات جديدة مع كوبونات أقل بشكل حاد.

وبحسب إيفان تشنج، المحلل في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، فإن هذا الأمر يعد شكلا من أشكال التعثر عن سداد الديون بناء على تعريفات الوكالة.

وتأتي خطة إعادة هيكلة الديون، التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للشركات الصينية المملوكة للدولة في سوق السندات المقومة بالدولار، قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 300 مليون دولار يوم 16 كانون الأول (ديسمبر).

ويعد فشل "تيو جروب" في سداد ديونها داخل سوق السندات المقومة بالدولار الأكبر بالنسبة لشركة صينية مملوكة للدولة منذ انهيار شركة "جوانجدونج إنترناشونال تراست آند إنفيستمنت" في 1998.

ويأتي هذا التعثر وسط اتجاه الصين لتسجيل عام قياسي جديد من التخلف عن سداد السندات المحلية، على خلفية تباطؤ حاد في نمو اقتصاد البلاد والذي من شأنه أن يكون الأدنى في ثلاثة عقود، وأوضحت "تيو" أن تسوية عروض إعادة هيكلة الديون من المتوقع أن تتم بحلول 17 من الشهر الجاري.