"الطاقة الدولية": فائض المعروض في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق أوبك+

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد رغم اتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج وأيضا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج أوبك.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، أضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري "رغم التخفيضات الإضافية... وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020".
وقالت الوكالة إنه حتى إذا التزمت مجموعة أوبك+ على نحو صارم بالاتفاق الجديد وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر.
الطاقة- النفط
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