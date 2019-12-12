وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي عدد من الموضوعات

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وبحسب "واس" جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.