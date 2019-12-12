أسهم أوروبا ترتفع قليلا مع توجه البريطانيين لمراكز الاقتراع

صعدت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات عامة تُجرى في بريطانيا ستحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وأيضا اجتماعا بشأن السياسة النقدية يعقده البنك المركزي الأوروبي.
وتشير جميع استطلاعات الرأي الرئيسية إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيفوز في انتخابات اليوم الخميس، مما يسمح له بتمرير اتفاق الانسحاب وإنهاء الضبابية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، لكن فارق تقدمه أصبح أصغر على ما يبدو في الآونة الأخيرة.
وسيتركز الاهتمام أيضا على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد المعينة حديثا بخصوص مستقبل التحفيز ومراجعة السياسة النقدية، فيما يُتوقع أن تظل السياسة الحالية دون تغيير.
وصعد المؤشر فاينناشال تايمز 100 البريطاني، الذي يتألف من شركات تركز على الأسواق الدولية، 0.2 بالمئة متجاهلا تأثير ارتفاع الجنيه الاسترليني. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الساعة 0806 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت أسهم أنهويزر-بوش إنبيف بشكل طفيف بعدما أثارت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا مخاوف بشأن صفقة لشركة الجعة بقيمة 11 مليار دولار لبيع عملياتها المحلية لأساهي اليابانية.
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