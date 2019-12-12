أسعار النفط ترتفع إثر توقع "أوبك" عجزا في الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا بالمئة أمس الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.

والتنبؤ المعدل لأوبك يمثل خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.

لكن المخزونات الأمريكية في ارتفاع. وزادت مخزونات الخام الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 2.8 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وصعدت أيضا مخزونات المنتجات البترولية إذ زادت مخزونات البنزين بأكثر من خمسة ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن أربعة ملايين برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر من مثلي التوقعات.