لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس حيث يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع في حين واصل البلاديوم موجة صعود قياسية بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز المعروض.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1473.81 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1478.40 دولار للأوقية.
ويُعتبر الذهب عادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه اليوم الخميس لبحث الرسوم الجمركية المزمع تطبيقها في 15 ديسمبر على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريبا.
وصعد الذهب في الجلسة السابقة واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير وألمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1920.06 دولار للأوقية. وسجل المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 1921 دولارا للأوقية بفعل مخاوف تتعلق بعجز المعروض.
وتجاوز البلاديوم 1900 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد إغلاق مناجم في أنحاء جنوب أفريقيا بعد أسوأ انقطاع للكهرباء خلال ما يزيد عن عشرة أعوام بفعل فيضانات مما يهدد قطاع تصدير مهما.
ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.07 دولار للأوقية.
وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.
- تغير طفيف في الذهب مع قرب موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية
- أمريكا تخفض رسوم الإغراق على منتجات "هيونداي" من الصلب
- "ساما" تطرح مسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل لطلب مرئيات العموم
- "عذيب" تقدم لائحتها الإعتراضية أمام محكمة الأستئناف في قضيتها ضد "هيئة الاتصالات"
- الدولار يواصل خسائره مع التخلي عن مراكز دائنة وترقب انتخابات بريطانيا
- "تصفية" تبدأ بصرف الأرباح بنسبة تجاوزت 215% في مساهمة الصفوة و300% في النخيل
- سهم أرامكو يفتتح بالنسبة القصوى.. وقيمة الشركة 2.06 تريليون دولار
- "أرامكو": تعيين ياسر الرميان عضوًا في لجنة الترشيحات و نبيل العامودي عضوًا في لجنة إدارة المخاطر
- "اليمامة للحديد" تسجل خسائر بـ 39.9 مليون ريال
الطاقة- المعادن
- "الشورى" يجيز للموظف الحكومي العمل في التجارة والقطاع الخاص
- الذهب يتجاوز 1450 دولارا للمرة الأولى منذ 6 سنوات في ظل آمال خفض الفائدة
- الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف
- ثاني أكبر شركة ذهب في العالم تدرس صفقة استحواذ بـ 19 مليار دولار
- الاندماجات تعيد ترتيب قائمة أكبر 10 شركات للذهب في العالم
- الذهب يغير اتجاهه.. كسر مستوى 1400 دولار ويتجه لتكبد أكبر خسائره منذ مارس
- سهم "أرامكو" يغلق مرتفعا 10% عند 35.2 ريالا.. وقيمة الشركة تصعد إلى 1.88 تريليون دولار
- "شاورما على الحائط".. الرد العربي على موزة كاتيلان
- "سكني" يطلق 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية.. ويتيح اختيارها إلكترونيا
- أزمة هائلة في إنتاج السكر بسبب نقص المحصول في أمريكا
أضف تعليق