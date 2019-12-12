أمريكا تخفض رسوم الإغراق على منتجات "هيونداي" من الصلب

أعلنت شركة هيواندي ستيل ثاني أكبر منتج للصلب في كوريا الجنوبية اليوم الخميس موافقة وزارة التجارة الأمريكية على خفض رسوم الإغراق التي فرضتها على منتجاتها من الصلب المسحوب على الساخن.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة الصلب القول إن وزارة التجارة الأمريكية حددت متوسط رسم الإغراق على الصلب المسحوب على الساخن الذي تصدره يونهاب ستيل إلى الولايات المتحدة هو 0.94% وهو أقل كثيرا من الرسم الذي كان قد تم فرضه في يونيو الماضي وبلغ 5.44 %.

جاء قرار وزارة التجارة الأمريكية خفض رسوم الإغراق على هيونداي ستايل بعد سنة من التحقيق الذي أجرته لمراجعة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب المسحوب على الساخن الكوري الجنوبي منذ أول أكتوبر 2017 .

وكانت هيونداي ستيل قد صدرت حوالي 360 ألف طن صلب مسحوب على الساخن إلى الولايات المتحدة منذ بدء تطبيق رسوم الإغراق. ويستخدم الصلب المسحوب على الساخن في صناعة السيارات وأعمال التشييد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية النتائج النهائية لمراجعة رسوم الإغراق على الصلب الكوري الجنوبي بحلول يونيو المقبل.