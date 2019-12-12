مدير يمنح موظفيه 10 ملايين دولار مكافأة

قرر مالك شركة مكافأة موظفيه بطريقة سخية، أثارت دهشتهم وإعجابهم في آن واحد، بمناسبة تحقيق أهداف الشركة.

وحسب تقارير صحافية بريطانية، فإن إدوارد سان جون صاحب شركة العقارات الضخمة في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، قرر منح موظفيه عشرة ملايين دولار.

وبحسبة بسيطة، فإن كل موظف في الشركة الأمريكية البالغ عددهم 198، سيحصل في المتوسط على نحو 50 ألف دولار هدية من المالك.

لكن سان جون وضع طريقة أخرى لتوزيع الأموال، تعتمد على أقدمية الموظفين لديه. وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الموظفين انتابتهم فرحة عامرة وأخذوا يتبادلون الأحضان عندما تسلموا المظاريف الحمراء التي تبشرهم بالمكافأة غير المتوقعة.

وقال إدوارد لموظفيه، إن "سبب المنحة أن الشركة حققت هدفها بتطوير 20 مليون قدم مربعة من المكاتب والوحدات السكنية في الولايات المتحدة".

وتابع، "للاحتفال بتحقيق هذا الهدف، أردنا مكافأة كل الموظفين بطريقة رائعة تترك أثرا جيدا في حياتهم"، مضيفا "أنا ممتن لكل موظف على عمله الجاد وتفانيه".