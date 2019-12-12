«قديمك نديمك» .. الدمام تحيي أسواقها الشعبية

تطلق أمانة المنطقة الشرقية اليوم فعاليات مهرجان أيام سوق الحب بالدمام، تحت شعار "قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك"، الذي يستمر عدة أيام.

وتحاكي فعاليات المهرجان الحياة بكل تفاصيلها قبل نحو 60 عاما في موقع السوق نفسه، بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية وعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

يأتي ذلك في إطار إحياء الأسواق الشعبية القديمة في المنطقة الشرقية، التي تجاوزت ستة عقود من الزمن، مستهدفة هذا السوق في مدينة الدمام محطة أولى، فيما ستجول هذه الفعاليات عددا من المواقع لمختلف المدن والمحافظات من خلال البرامج الهادفة والمتنوعة، وإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية.

وأكد المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي.

وأشار إلى أن المهرجان الذي تنفذه أمانة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه كثير من الجوانب الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح المهندس عصام الملا وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، أن المهرجان يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي، وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى العروض الشعبية والفلكلورية والأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة، ووجود مسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة وفعاليات هادفة.