هارينجتون المرشح الوحيد من «صراع العروش» لجوائز «جولدن جلوب»

كشفت ترشيحات جائزة جولدن جلوب في دورتها الـ77، عن ترشيح الممثل الأمريكي العالمي كيت هارينجتون، لـ جائزة أفضل ممثل درامي، عن دوره "جون سنو" في المسلسل الأسطوري صراع العروش. وقال هارينجتون، "أنا الوحيد المرشح من العمل.. أتخيل نفسي جالسا على طاولة بمفردي وحيدا"، مضيفا، "لم أكن أتوقع ترشيحي، اعتقدت أن المسلسل قد يحصل على ترشيح، ومن ثم تلقيت مكالمة تخبرني أنني مرشح".

وأضاف هارينجتون، "في كل مرة أقول فيها وداعا لهذ المسلسل، يأتي شيء جديد ليذكرني به، وهذه واحدة من تلك اللحظات، لقد أمضينا كثيرا من الأعوام في العمل على "صراع العروش"، وأحببته بشدة، أحببت كل لحظة منه، أحببت الشخصية، ودائما ما يعطيني شعورا غريبا، لكنني أشعر بالسعادة تجاهه، وتجاه الشخصية خاصة".

وترشح للجائزة أيضا الممثل المصري العالمي رامي مالك، عن دوره في مسلسل "السيد روبوت"، وكان قد حصل على الجائزة في عام 2016، عن الدور نفسه في العمل.

وأسدل الستار على مسلسل صراع العروش الذي بدأ عرضه في عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، حيث حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، كما حصل على عديد من الجوائز.