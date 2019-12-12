استدعاء شركات التبغ وإلزامها بالإفصاح عن مكونات السجائر وتغيير اختلاف النكهة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، استدعاء شركات التبغ الموردة منتجات السجائر وجميع وكلائها وممثليها في المملكة مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية، وطالبتا بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد "العادي".

وأوضحت الجهتان في بيان لهما، أن الاستدعاء جاء استجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغير نكهة منتجات التبغ "السجائر".

وقدمت الجهتان للشركات ووكلائها وممثليها، الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها، فيما أفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي تطبقها المملكة العربية السعودية ضمن الدول المطبقة هذه الاتفاقية.

‎وبينت الهيئة والوزارة، أن هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد "العادي" وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة.

وألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لجميع المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع المقبل موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة عن استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

‎وأرسلت الهيئة عينات من سبعة أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي eurofins.com لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وإذا ما كان هناك أي تغير في أي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال العامين الماضيين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها.

‎وشددت "الغذاء والدواء" و"التجارة" على أنهما والجهات المعنية كافة ترصد باهتمام بالغ ما يقدمه المستهلك من ملاحظات واستفسارات وشكاوى حول منتجات التبغ من السجائر بعد تطبيق التغليف الجديد، وستتخذ أشد الإجراءات لحماية المستهلكين في حال ثبوت أي تغييرات قامت بها الشركات في المكونات المعتمدة أو تغير نكهة وجودة منتجات التبغ بأنواعها كافة خصوصا السجائر، كما ستفرض أقسى العقوبات في حال أثبتت النتائج المخبرية أي تلاعب في مكونات منتجات التبغ.