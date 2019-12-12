العطوي: لا تنظروا إلى النصف الفارغ

أكد خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أن الفتح الذي سيلتقيه في الجولة الـ 11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مثله مثل أي فريق له إيجابيات وكذلك سلبيات، وقال " نطمع أن نعود إلى نغمة الفوز خلال هذه المباراة، والاتفاق ظل يقدم مباريات قوية ولكن الحظ لم يحالفه، وأنه يتطور من مباراة إلى أخرى فنيا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أمس "فوزنا على الطائي الأخير 2/ 1 في كأس خادم الحرمين الشريفين، يعطينا ثقة أكبر، كون الاتفاق كان بحاجة إليه حتى يساعده في الدوري"، مشددا على أنه لو استثنينا مباراة الاتحاد 1 / 2 في الجولة العاشرة فالفريق لم يكن سيئا.

وعن المشكلات الدفاعية في الفريق، أجاب بسؤال مماثل وقال "هل تعرفون كم ترتيب الفريق بالنسبة لخط الدفاع؟ دفاع الاتفاق يعد السادس خلال المباريات العشر، وفي ثلاث مباريات لم يدخل أي هدف في مرماه، ونحن نعمل كمنظومة كاملة، وهناك فرق في كل مباراة تستقبل أهدافا، واعتقد أن الاتفاق قادر على العودة من جديد ويجب علينا ألا ننظر إلى النصف الفارغ من الكوب، ونحن نعمل ونعمل ولدينا طموح كبير وهمة عالية لتحقيقه".

من جهته، قال الحارس رايس مبولحي "الاتفاق عمل خلال الأيام الماضية بجد كبير ليعود إلى النتائج الجيدة". على صعيد ثان، وقعت إدارة الاتفاق عقدا احترافيا مع اللاعب فيصل الغامدي إلى 2024.