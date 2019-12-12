بديل حمدالله .. المفاضلة بين فراس وآدم

يفاضل البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، بين الثنائي فراس البريكان وعبدالفتاح آدم للدفع به أساسيا أمام التعاون غدا في الجولة الـ 11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون بديلا عن المغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوف، لتعزيز هجومه بجانب النيجيري أحمد موسى.

وقد يكون البريكان العائد من المشاركة مع المنتخب السعودي في "خليجي 24" أخيرا أكثر جاهزية من آدم الذي أبعدته الإصابة عن فريقه الجديد منذ انطلاق الموسم، ولم يشارك إلا أمام البكيرية ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا كبديل في منتصف الشوط الثاني.

فيما سيكون اللاعب عبدالعزيز الجبرين خارج حسابات فيتوريا تماما في هذه المباراة بعد معاودة الإصابة له وخضوعه لبرنامجي علاجي وتأهيلي.

وسبق التدريب الذي جرى أمس محاضرة فيديو شرح من خلالها فيتوريا أبرز نقاط القوة والضعف في التعاون، مع توضيح كيفية الوصول إلى مرماه.

وانطلقت التدريب بتمارين لياقية متنوعة، قبل أن يخضع فيتوريا اللاعبين لتطبيق عددا من الجمل التكتيكية من خلال تمارين كروية متنوعة، ومن ثم اختتمه بمناورة أجريت على منتصف الملعب حرص فيها على تصحيح الأخطاء أولا بأول.

وكثف مدرب الحراس التدريبات لثلاثي حراس المرمى الأسترالي براد جونز، زيد البواردي، وصلاح الوحيمد، في حين وجد الحارس وليد عبدالله في لندن لإجراء عملية جراحية في غضروف الركبة.