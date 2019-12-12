الفرج بعد استبعاده: خيرة

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم الدولي سلمان الفرج من القائمة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة بعد تعرضه إلى تمزق في عضلة الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع الأخضر في "خليجي 24"، يحتاج على أثرها إلى فترة علاجية وتأهيلية لا تقل عن أربعة أسابيع، فيما ضم نواف العابد بديلا له في القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا، بعد أن استبعده في المرة الأولى.

ويحق للأندية حسب لوائح وأنظمة البطولة الاستبدال للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة. وشارك العابد والفرج مع الأخضر في "خليجي 24"، ولعب الأول في أربع مباريات، في حين لعب الثاني في ثلاث مباريات. وقال الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" تعليقا على غيابه عن المونديال: "الحمد لله على كل حال، الخيرة فيما اختاره الله".

ويستهل الهلال بطل آسيا مشواره في المونديال من الدور الثاني للبطولة بملاقاة نظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب جاسم بن حمد بعد غد، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب خليفة الدولي في الـ17 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وفنيا، شهدت التدريبات التي جرت أمس قبل المغادرة إلى الدوحة، انضمام الدوليين بعد تمتعهم براحة لمدة يومين عقب فراغهم من المشاركة مع الأخضر في "خليجي 24"، كما شارك فيها الثنائي محمد البريك، والفرنسي بافيتيمبي جوميز، بينما واصل الإيطالي سبياستيان جيوفينكو برنامجه اللياقي بالجري وأداء تدريبات بالكرة، وينتظر أن يلتحق بالتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، حيت وجد اللاعب سالم الدوسري في العيادة الطبية.

وشارك الثلاثي محمد كنو، نواف العابد، وهتان باهبري" الذين لم يشاركوا مع الأخضر بصفة أساسية في نهائي "خليجي 24"، في المناورة التي ركز فيها لوشيسكو على تطبيق عديد من الجمل التكتيكية. من جانب ثان، ينتظر أن يكرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الهلال بمناسبة مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية، حيث ينتظر أن يزور وفد رسمي النادي في مقر إقامته وتسليم محمد الشلهوب قائد الفريق درع وشهادة المشاركة الرسمية أسوة بالفرق الستة المشاركة.

وكان السد القطري قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية بعد أن تغلب على هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة 3 / 1، بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية إثر تعادلهما 1/1، حيث سيلتقي مونتيري المكسيكي.