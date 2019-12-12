أضخم شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار

تربعت شركة أرامكو السعودية على عرش أضخم شركات العالم (مدرجة وغير مدرجة) من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية 1.88 تريليون دولار "7.04 تريليون ريال"،. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تتفوق "أرامكو" على شركتي أبل ومايكروسوفت بفارق كبير، إذ تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 1.2 تريليون دولار. وحسب إغلاق الأسهم في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، جاء ترتيب أكبر شركات خلف "أرامكو"، كما يلي: أبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، فيسبوك، بيركشير هاثاواي، علي بابا، جي بي مورجان، فيزا.



«أبل»

خلف "أرامكو"، تتصدر شركة أبل - التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "آيفون" و"آيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز- شركات العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.2 تريليون دولار.



«مايكروسوفت»

جاءت شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها ويندوز وأوفيس، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثالث أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.2 تريليون دولار.



"ألفابت"

المرتبة الرابعة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية 927 مليار دولار.



«أمازون»

حلت شركة أمازون خامس أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ862 مليار دولار. و"أمازون"، هو موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، تأسس في عام 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.



«فيسبوك»

في المرتبة السادسة حلت شركة فيسبوك بقيمة سوقية 573 مليار دولار، وتدير الشركة موقع ويب "فيسبوك"، الذي يعد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي.



«بيركشير هاثاواي»

جاءت شركة بيركشير هاثاواي في المرتبة السابعة بقيمة سوقية 542 مليار دولار. وهي شركة قابضة مقرها الرئيس في أوماها في ولاية نبراسكا، في الولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت، هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.



«علي بابا»

بلغت القيمة السوقية للمجموعة 540 مليار دولار، حجزت بها المرتبة الثامنة عالميا، ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة، هي شركة تجارة إلكترونية متنوعة على الإنترنت مقرها في الصين.



"جي بي مورجان"

جاء البنك تاسعا بقيمة سوقية 422 مليار دولار. و"جي بي مورجان تشايس" هو بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة.



«فيزا»

في المرتبة العاشرة جاءت شركة فيزا، وهي شركة لمعالجة بطاقات الائتمان والخصم، بقيمة سوقية 405 مليارات دولار.



* وحدة التقارير الاقتصادية