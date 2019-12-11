"ستاندرد اند بورز" يصعد مع ترقب قرار الاحتياطي حول السياسة النقدية

استهل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، في حين ضغطت خسائر في بوينج وهوم ديبو على المؤشر داو جونز الصناعي.

وارتفع ستاندرد اند بورز 3.23 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليصل إلى 3135.75 نقطة، وارتفع ناسداك 14.94 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 8631.12 نقطة، بينما تراجع داو 14.41 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 27867.31 نقطة، وفقا لـ"رويترز".