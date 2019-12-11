"بي.إم.دبليو" تشتري ليثيوم بقيمة نصف مليار يورو في الصين

اشترت شركة "بي.إم.دبليو" للسيارات ليثيوم لخلايا بطاريات سياراتها بقيمة 540 مليون يورو (600 مليون دولار) من الشركة الصينية المنتجة لليثيوم "جانفينج"، طبقا لما ذكرته "الألمانية"اليوم الأربعاء.

وقال المدير التنفيذي للمشتريات في "بي.إم.دبليو"، أندرياس فينت: "بالتوقيع على هذا التعاقد، نضمن طلباتنا من الليثيوم لخلايا البطاريات". ويستمر التعاقد حتى نهاية عام 2024 .

وأضاف فينت: "بحلول عام 2021، نسعى لأن يكون لدينا 25 نموذجا كهربائيا في مجموعتنا، أكثر من نصفها كهربائية بشكل كامل". وبحلول ذلك الوقت، فإن ثلث إنتاج شركة صناعة السيارات الفارهة سيكون من السيارات الهجين أو الكهربائية بشكل كامل.

وتحصل شركة "جانفينج" على الليثيوم من أستراليا.

واعتبارا من العام المقبل، ستشتري "بي.إم.دبليو" أيضا الكوبالت، الذي سيتم إنتاجه مستقبلا من مناجم في أستراليا والمغرب.

وقالت "بي.إم.دبليو" إن التعاقدات ستضمن توفير إمدادات حتى عام .2025 وتوفر المواد الخام للشركتين المنتجتين لخلايا البطاريات وهي "سي.إيه.تي.إل" و"سامسونج إس.دي.آي".

وتصنع الشركة البطاريات اللازمة لسياراتها في مصانعها بـ "دينجولفينج" في ألمانيا وسبارتانبورج بالولايات المتحدة، وشينيانج في الصين.

وأبرمت "بي.إم.دبليو" اتفاقيات حتى عام 2031 مع شركة "سي.إيه.تي.إل" بقيمة 3ر7 مليار يورو، ومع "سامسونج إس.دي.آي" بقيمة 9ر2 مليار يورو.