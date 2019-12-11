الآسيوي للتنمية يخفض توقعات نمو الصين تأثرا بحرب التجارة

قال البنك الآسيوي للتنمية اليوم إنه خفض توقعاته للنمو بالدول النامية في آسيا للعامين الحالي والمقبل، حيث أشارت تقديرات أضعف للصين والهند إلى نشاط اقتصادي هزيل في أنحاء أخرى بالمنطقة.

وبحسب (رويترز) قال البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا، في تقرير سنوي محدّث لآفاق التنمية في آسيا إنه خفض توقعه لنمو الدول النامية في آسيا إلى 5.2 بالمئة في 2019 و2020، من 5.4 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب في توقعه السابق.

وخفض البنك تقديراته لنمو الصين في العامين الحالي والمقبل إلى 6.1 بالمئة و5.8 بالمئة، في حين كانت التوقعات التي أعلنها في سبتمبر لنمو نسبته 6.2 بالمئة وستة بالمئة، وذلك بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في البنك "بينما مازالت معدلات النمو قوية في آسيا النامية، ألحقت توترات التجارة الضرر بالمنطقة ومازال هي التهديد الأكبر للنظرة الاقتصادية المستقبلية بعيدة المدى".

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام أكثر من المتوقع إلى ستة بالمئة على أساس سنوي، في أضعف وتيرة خلال 30 عاما تقريبا، وعند الحد الأدنى للمدى المستهدف للحكومة في عام كامل والذي يدور بين ستة و6.5 بالمئة.

وخفض البنك الآسيوي للتنمية أيضا توقعاته للهند صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب آسيا للعامين الماليين 2019 و2020 إلى 5.1 بالمئة و6.5 بالمئة، مقارنة مع توقعات سبتمبر أيلول التي كانت لنمو بنسبة 6.5 بالمئة و7.2 بالمئة، وذلك بسبب مشاكل في السيولة لدى شركات التمويل غير المصرفية وتباطؤ نمو الوظائف.