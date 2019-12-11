إغلاق موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت مصادر بالموانئ اليوم إنه تقرر إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا بالمنطقة الممتدة من الزويتينة إلى السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك وفقا لماذكرت (رويترز).