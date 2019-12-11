إغلاق موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت مصادر بالموانئ اليوم إنه تقرر إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا بالمنطقة الممتدة من الزويتينة إلى السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك وفقا لماذكرت (رويترز).
الطاقة- النفط
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- "الاقتصادية" تقدم لك إجابات عن أي تساؤلات متعلقة باكتتاب "أرامكو"
- وزير العمل: قرارات وزارية لتوطين 595 ألف وظيفة.. تحقق منها 175 ألف حتى نهاية سبتمبر
- الانتقام الصيني من واردات الخام الأمريكي يرفع تكلفة البرميل 3 دولارات.. يهدد بتصفير الصادرات
- وزير الطاقة مازحا: لو كانت توقعات وكالة الطاقة تصيبني بالقلق لاضطررت لاستخدام "بروزاك"
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- الضغوط المالية تربك النفط الصخري وإفلاس الشركات يتزايد مع تراجعات الأسعار
- الحرب التجارية «المريرة».. النفط يدخل على الخط لأول مرة
- "الشورى" يجيز للموظف الحكومي العمل في التجارة والقطاع الخاص
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
أضف تعليق