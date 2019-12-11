بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

أبلغ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تلفزيون "ام.تي.في" اليوم أن اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار يوميا - حوالي نصف دخله المعتاد - بسبب الأزمة التي تصيب البلاد بالشلل.

وبحسب (رويترز) قال الوزير منصور بطيش إن الأزمة "تفاقمت كثيرا" وباتت تتطلب حلا عاجلا.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر ويواجه البلد أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.