12 % الوزن المرجح لـ "أرامكو" في مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"

أظهرت بيانات شركة "تداول" أن الأسهم الحرة لشركة أرامكو السعودية تبلغ 3.334 مليار سهم، تمثل 1.667 في المائة من أسهم الشركة المصدرة البالغة 200 مليار سهم.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تبلغ القيمة السوقية للاسهم الحرة للشركة 117.4 مليار ريال وفق إغلاق السهم الأربعاء عند 35.2 ريالا.

وعليه من المرجح أن يبلغ وزن الشركة في مؤشر "تاسي" نحو 12 في المائة، وفق البيانات الحالية.

الا أن وزن الشركة بشكل محدد سيتم تحديده بناء على إغلاق السهم يوم 17 ديسمبر (خامس يوم تداول للشركة)، حيث أعلنت "تداول" ،اليوم الأربعاء، عن الانضمام السريع لشركة "أرامكو السعودية" إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.

ومن المرجح أن يأتي سهم "أرامكو" ثاني الشركة تأثيرا في مؤشر "تاسي" بعد مصرف الراجحي بوزن 14.7 في المائة.

وحسب البيانات الحالية، سيأتي البنك الأهلي ثالثا بوزن 6.6 في المائة، ثم شركة سابك بـ6.4 في المائة، وشركة الاتصالات السعودية بـ4.7 في المائة.

وسادسا مجموعة سامبا المالية بوزن 3.8 في المائة، ثم مصرف الإنماء بـ3 في المائة، وساب بـ2.8 في المائة، والسعودي الفرنسي بـ2.6 في المائة، وعاشرا البنك العربي الوطني بـ2.2 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية