النرويج تمثل أمام محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة

ذكرت هيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الأوروبية اليوم أن النرويج تنتهك قواعد المنطقة الاقتصادية الأوربية حيث تشترط أن يكون المديرون وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في البلاد من سكان ومواطني إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ونقلت وكالة (د ب أ) عن "بلومبرج" للأنباء عن بيان لهيئة المراقبة اليوم: "تقيد النرويج حرية الشركات في دول أخرى بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية في اختيار إدارتها ... يمكن لهذا أن يجبر الشركات على تعديل قياداتها أو مجالس إدارتها الحالية".

وترى هيئة المراقبة أن الاقتراح الذي أطلقته النرويج مؤخرا لتغيير هذه القواعد ليس كافيا لضمان التزام النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وسويسرا بقواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

كما دعت الهيئة أيسلندا إلى تغيير متطلباتها في ما يتلعق بأعضاء مجالس الإدارة، ليكونوا من مواطني إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو من المقيمين بها.