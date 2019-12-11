دراسة: الألمان من بين أكثر الأوروبيين اكتئابا

أظهرت دراسة أوروبية أن الألمان يوشكون أن يكونوا أكثر سكان أوروبا معاناة من الاكتئاب.

وبحسب (د ب أ) فحسب الجزء الجديد من استبيان (Ehis) الأوروبي والذي نشره معهد روبرت كوخ الطبي الألماني اليوم الأربعاء فإن 9.2% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يعانون من أعراض الاكتئاب، وهي نسبة أعلى من المتوسط داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ 6.6%.

بل إن نسبة من يعانون من الاكتئاب في ألمانيا تكاد تكون هي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 التي شاركت في الاستبيان، حيث تحتل ألمانيا المركز الثاني بين هذه الدول في نسبة الاكتئاب بين سكانها، ولا تسبقها سوى لوكسمبورج التي تبلغ نسبة الاكتئاب فيها 10%.

وجاء في الدراسة أن نتائجها ربما تأثرت كثيرا بالنقاش الواسع على مستوى الرأي العام في ألمانيا بشأن قضية الاكتئاب، مما يجعل الحساسية تجاه الموضوع أعلى في ألمانيا منه في دول أخرى بالاتحاد.

إضافة إلى ذلك لا يستبعد معدو الدراسة أن يكون انفتاح من شملهم الاستطلاع في ألمانيا واستعدادهم للتحدث بصراحة عن معاناتهم النفسية وذكرها في الاستبيان من الأسباب التي جعلت نسبة المصابين بالاكتئاب في ألمانيا أكثر منها في بقية دول الاتحاد الأوروبي.

شارك في الاستبيان الذي أجري في الفترة بين نوفمبر 2014 ويوليو 2015 نحو 25 ألف شخص، تبدأ أعمارهم من 15 عاما.

واعتمد معدو الاستبيان على استطلاع آراء عينة أخذت بشكل عشوائي من سجلات السكان.

أجاب نحو ربع المستطلعة آراؤهم (27%) على أسئلة الاستبيان كتابة أو عبر الإنترنت.