"الشورى" يجيز للموظف الحكومي العمل في التجارة والقطاع الخاص

وافق مجلس الشورى اليوم على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.

وطالب الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين . كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر ، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية ، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.