الدولار يرتفع بفضل آمال تأجيل رسوم جمركية

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ولقي بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم على سلع صينية.

وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات في أسواق العملة الكرونة السويدية التي ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترليني الذي فقد 0.3 في المائة عقب أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.

وصعد الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات و0.1 في المائة مقابل اليورو إلى 1.1080 دولار بفضل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت أفاد أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين قالوا إنه يجري الإعداد لتأجيل الموعد المحدد لفرض رسوم.

وفي أحدث تعاملات، نزل الاسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3120 دولار بينما فقد 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 84.485 بنس.

ونزل اليورو 0.6 في المائة مقابل الكرونة السويدية إلى 10.479 كرونة وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر للعملة السويدية.

ولم يطرأ تغير علي سعر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 108.75 ين.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6526 دولار أمريكي بفعل مبيعات لجني الأرباح طغت على بيانات قوية وتعهدات بتحفيز مالي.