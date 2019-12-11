رئيس المنظمة العربية للسياحة يتوقع وصول الاستثمارات السياحية في العالم العربي إلى 323 مليار دولار

توقع رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد أن تصل قيمة الاستثمارات السياحية في العالم العربي إلى 323 مليار دولار بنهاية عام .2020

وقال آل فهيد في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية الذي أعدته المنظمة بنهاية عام 2018 يشير إلى أن الدول العربية حققت نتائج إيجابية في أعداد السياحة الوافدة حيث وصلت بحدود 92 مليون سائح.

وأكد أن السياحة "صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول، حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل إلى10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، متوقعا أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يزيد عن 225 مليون سائح."

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 بالأحساء "عاصمة السياحة العربية" لعام 2019، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري.

وتشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22 ، حيث ستتسلم المملكة رئاسة الدورة من مصر.

وأوضح آل فهيد أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بالشأن السياحي العربي، منها الإطلاع على تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية والاطلاع على المسودة المحدثة لوثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة والمقدمة من وزارةالسياحة في مصر, وأيضا الاطلاع على خطة عمل مقدمة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة، ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة والاطلاع أيضا على ورقة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب تتعلق بتحديات الأمن السياحي وآليات المواجه.

وأشار إلى أن المنظمة ستطرح عدة مواضيع مهمة لنقاشها أثناء الاجتماع, والتي تخدم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي من أهمها إقامة ملتقى اقتصادي عربي يهتم بالشأن السياحي على هامش كل دورة لانعقاد المجلس وذلك لعرض التجارب السياحية العربية بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تطبيقها فيما بين الدول العربية.

وأفاد آل فهيد بأنه في نهاية الاجتماع سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعام 2021-2020 والاتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة, والدورة 27 لمكتبه التنفيذي في عام .2020