بعد إدراج "أرامكو".. البورصة السعودية تاسع أكبر أسواق العالم بـ2.4 تريليون دولار

أصبحت سوق الأسهم السعودية عاشر أكبر البورصات في العالم، بعد إدراج أسهم شركة أرامكو في السوق، بقيمة سوقية للبورصة المحلية تبلغ 8.9 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، وذلك اعتمادا على سعر افتتاح شركة أرامكو السعودية البالغ 35.2 دولار.

بذلك تصبح البورصة السعودية هي السوق الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار.

وقفز سهم شركة أرامكو السعودية، بالنسبة القصوى (10 في المائة) عند الافتتاح ليبلغ 35.2 ريالا.

ووفقا لهذا السعر يصعد تقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار)، إضافة إلى 1.9 تريليون ريال قيمة الأسهم السعودية بخلاف "أرامكو" ليصبح الإجمالي 8.9 تريليون ريال ( نحو 2.4 تريليون دولار).

وبين بورصات العالم، تجاوزت 17 بورصة تريليون دولار كقيمة سوقية، بينها ثلاث بورصات في الصين، وبورصتان في الولايات المتحدة.

وتصدرت البورصات من حيث القيمة السوقية، بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ23.24 تريليون دولار، ثم ناسداك "الولايات المتحدة" بـ12.14 تريليون دولار.

ثالثا بورصة طوكيو "اليابان" بقيمة سوقية 5.97 تريليون دولار، وبورصة شنغهاي "الصين" بـ4.72 تريليون دولار، وبورصة يورونكست "في عدة دول أوروبية" بقيمة 4.5 تريليون دولار.

سادسا بورصة هونج كونج "الصين" بقيمة سوقية 4.06 تريليون دولار، وبورصة لندن "بريطانيا" بـ3.94 تريليون دولار، وبورصة شنزن "الصين" بـ3.12 تريليون دولار.

في المركز التاسع البورصة السعودية بقيمة سوقية 2.4 تريليون دولار، وعاشرا بورصة تورنتو "كندا" بقيمة سوقية 2.28 تريليون دولار.

وحلت في المرتبة الـ11 بورصة مومباي "الهند" بقيمة سوقية 2.17 تريليون دولار، ثم بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بتريليوني دولار، وبورصة سويسرا بـ1.72 تريليون دولار.

في المرتبة الـ14 بورصة أستراليا بقيمة سوقية 1.45 تريليون دولار، ثم بورصة كوريا الجنوبية بـ1.4 تريليون دولار، وبورصة تايوان بـ1.13 تريليون دولار.

وأخيرا الـ17 من بين البورصات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، جاءت بورصة البرازيل بقيمة سوقية 1.08 تريليون دولار.