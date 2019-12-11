الأسهم السعودية ترتفع 1% بتداولات 2.1 مليار ريال.. 41% منها على "أرامكو"

ارتفعت الأسهم السعودية بعد مرو ساعتين من الافتتاح بنسبة 1.02 (82 نقطة) ليصل إلى مستوى 8149 نقطة.

تم ذلك عبر تداول 87.8 مليون سهم بقيمة تداول 2.12 مليار ريال، 41 في المائة منها على شهم شركة أرامكو السعودية بنحو 866 مليون ريال عبر 24.6 مليون سهم.

وارتفع 135 شركة، مقابل تراجع 39 سهما من أسهم السوق.

وتصدرت "أرامكو" الأسهم المرتفعة بنسبة 10 في المائة، تلتها اللجين والمملكة وبنك الرياض وبنك البلاد بنسب 7.7 في المائة و6.6 في المائة و6.4 في المائة و3.9 في المائة على التوالي.

بينما تصدرت شركة المركز العربية الانخفاضات بنسبة 2 في المائة، تلتها بي سي أي بنسبة 1.6 في المائة.

يشار إلى أن سهم شركة أرامكو السعودية لم يتم إضافته بعد لمؤشر السوق "تاسي"، وسيتم ضمه بإغلاق خامس أيام تداول سهم الشركة.

وقفز سهم شركة أرامكو السعودية، بالنسبة القصوى (10 في المائة) عند الافتتاح ليبلغ 35.2 ريالا.

ووفقا لهذا السعر يصعد تقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار).

بالتالي تعادل قيمة الشركة نحو 3.7 مرة مقارنة بسوق الأسهم السعودية إجمالا، البالغة 1.9 تريليون ريال، وتصبح أضخم شركة مدرجة في العالم متفوقة على "أبل".

وبدء اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 في المائة.

وتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" لمدة 30 دقيقة إضافية.

بالتالي بدأت فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحا وانتهت في الساعة 10:30 صباحا.

وبدأت جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علما بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة بقت كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا، وبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.