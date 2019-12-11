مجلة «فوربس» تختار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجائزة أفضل مشروع عقاري متكامل

حصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على جائزة عالمية مرموقة كأفضل مشروع "تطوير عقاري متكامل في الشرق الأوسط"، بعد ترشيح مجلة "فوربس" الشرق الأوسط لها خلال مشاركتها في حفل مجلة "فوربس" الشهيرة، الذي أقيم في دبي أخيرا تحت عنوان "بناء المستقبل"، استلمها أنس بن طارق نجمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أعرب أنس نجمي، عن فخره بحصول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على هذه الجائزة المرموقة من مجلة "فوربس"، ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيرا في المنطقة لهذا العام. وفي تعليق له، بين أن هذا التكريم يكلل الجهود الكبيرة التي بذلتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدى الأعوام الماضية، التي حققت من خلالها نتائج مبهرة على صعيد الإنجازات المتنوعة في مجال التطوير العقاري، ما جعلها في صدارة الكيانات الاقتصادية العملاقة في المنطقة. مشيرا إلى أن المدينة تقوم على تطوير وتشغيل ستة أحياء سكنية مختلفة لمستويات وشرائح الدخل، تتمثل في "المروج، البيلسان، الواحة، التالة جاردنز، الشروق والقرية"، وتتماشى ورؤية المملكة 2030، بتوفير حلول سكنية متنوعة في بيئة سكنية تلبي متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية وصحية متكاملة برامج وقطاعات جودة الحياة.