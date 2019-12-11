«سامبا كابيتال»: إسدال الستار على أكبر عملية اكتتاب في العالم واكتمال مراحلها خلال زمن قياسي

أعلنت "سامبا كابيتال" بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيس المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب "أرامكو السعودية"، إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب في تاريخ الأسواق العالمية لأكبر شركة نفط في العالم، وذلك بعد اكتمال جميع مراحلها، تمهيدا لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقا لما هو محدد اليوم 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وقد بلغ مجموع طلبات الاكتتاب 446 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 465 في المائة.

وأوضحت "سامبا كابيتال"، أن تمديد الفترة المحددة لمزاد الافتتاح لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، وذلك لفترة إضافية وبواقع "30 دقيقة" وفقا للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فاعلية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، التي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.

وأشارت إلى أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير كل الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.

ولفتت "سامبا كابيتال" إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، الذين فاق عددهم خمسة ملايين مكتتب من الأفراد، تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص، في الوقت الذي سيتم فيه البدء بإدراج وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بعد أربعة أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة، حيث تم الانتهاء من رد فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد 9 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 6 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وكانت "سامبا كابيتال" قد كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية اكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6 في المائة وغير السعوديين "الخليجيين والمقيمين" 3.4 في المائة. وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941 في المائة.