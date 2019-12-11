مصرف الراجحي يختتم نشاطاته التطوعية مع جمعية إطعام لعام 2019

نفّذ مصرف الراجحي، خلال العام الجاري، فعاليات متكاملة بالتنسيق والتعاون مع جمعية إطعام لحفظ النعمة؛ حيث امتدت الاتفاقية بين المصرف والجمعية إلى مدى عام 2019 كاملا، في ثمانية أشهر انقسمت إلى مرحلتين للنساء والرجال، وكانت في جميع فروع الجمعية في الرياض وجدة والدمام والجبيل والأحساء، وخصصت المرحلة الأولى لتطوع موظفي وموظفات المصرف في جميع المناطق في توزيع فوائض الطعام على المستفيدين، بينما كانت المرحلة الثانية التي اختتمت أخيرا؛ للمشاركة في تعبئة وتغليف فوائض الطعام في فروع الجمعية في المناطق كافة.

وخلال هذه الحملة التي تبناها المصرف على مدى ثمانية أشهر شارك كثير من المتطوعين والمتطوعات من المصرف في جميع المدن، وتعرفوا خلال الحملة على نشاطات الجمعية، كما اطلعوا على آلية العمل لديهم، وأسهموا مع موظفي وموظفات الجمعية أولا في توزيع فوائض الطعام، وثانيا في تعبئة وتغليف فوائض الطعام، علما أن المتطوعين والمتطوعات خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة قبل البدء بعملية التعبئة والتغليف.

وعبّر المشاركون من المصرف عن سعادتهم الغامرة بهذه الشراكة بين المصرف وجمعية إطعام لهذا العام وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين والموظفات للإسهام في هذا العمل النبيل تطوعيا وأثنوا على نشاط الجمعية، كما أبدوا كامل الاستعداد للمشاركة في أي وقت سواء في تعبئة فوائض الطعام أو توزيعها على المحتاجين في أماكن سكنهم إيمانا من موظفي المصرف بضرورة التكافل في تقديم هذه النوعية من الأعمال التي تضمن حفظ النعمة والاستفادة منها وتضمن أيضا وصولها إلى المحتاجين في أفضل صورة وبأعلى جودة.

وتتسق جهود المصرف في تكثيف العمل التطوعي مع "رؤية السعودية 2030" التي جاء من أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، كما تتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته التي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال التي تخدم المصلحة العامة حيث يندرج هذا النشاط تحت نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لعام 2019، وهو أحد البرامج العديدة التي تم اعتمادها على مدار العام لتخدم معظم شرائح المجتمع في مناطق المملكة كافة.