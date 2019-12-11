النصر يحاول تقديم عملية وليد

فيما تحدد الإثنين المقبل موعدا مبدئيا كحد أقصى يخضع فيه وليد عبدالله؛ حارس فريق النصر لكرة القدم، لإجراء عملية جراحية لغضروف الركبة في لندن التي غادر لها أمس، تجري محاولات نصراوية مع الطبيب الفرنسي باسكال كريستال؛ المتخصص في إصابات الركبة في بريطانيا، لتقديمها حتى لا تتعارض فترة نقاهته مع إجازة احتفالات رأس السنة، على أن يعود بعدها مباشرة إلى الرياض لإكمال برنامجه التأهيلي الذي يستمر لمدة شهر.

وكانت "الاقتصادية" قد أشارت إلى أن التقارير الطبية التي بعثها المركز الطبي في ألمانيا والبرتغال، أكدت حاجة وليد إلى تدخل جراحي، وأن إدارة النصر رأت أن تكون في لندن.

على صعيد ثانٍ، أبعد الإرهاق اللاعب سلطان الغنام؛ عن التدريبات الجماعية، أمس، بعد انضمامه مع زميليه الدوليين يحيى الشهري؛ وفراس البريكان؛ بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في "خليجي 24".

واكتفى الغنام؛ بالوجود في العيادة الطبية للنادي، إلا أن الجهاز الطبي أكد عدم معاناته من شيء، وأنه مجرد إرهاق لن يحرمه المشاركة أمام التعاون بعد غد، في الجولة الـ 11 في دوري كأس محمد بن سلمان متى ما رغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ فيما شهدت التدريبات مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بعد انتهاء مدة الإذن الممنوح له من قبل فيتوريا.

وكانت التدريبات قد انطلقت بالجوانب البدنية داخل صالة الحديد، قبل أن يخضع فيتوريا اللاعبين إلى تطبيق عديد من الجمل التكتيكية، ومن ثم اختتمها بمناورة في منتصف الملعب.