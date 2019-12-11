الحميداني: التغيير والإضافة لشاموسكا

أوضح تركي الحميداني؛ المتحدث الرسمي لنادي الفيصلي، أن احتياجات فريقه خلال الفترة الشتوية تعود إلى المدرب البرازيلي شاموسكا؛ والتقارير المقدمة منه بعد التنسيق مع إدارة النادي التي ستكون حريصة على الاختيارات المناسبة، في حالة طلب تغيير أي من الأجانب أو إضافة عناصر محلية.

وأرجأت إدارة الفيصلي الاجتماع مع الجهاز الفني وتسلّم التقارير الفنية إلى حين نهاية النصف الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي ضوئها ستحدد الاحتياجات في فترة التعاقدات الشتوية مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتضم قائمة أجانب الفيصلي، كلا من: الرباعي البرازيلي إيجور روسي، ورافاييل داسيلفا، لويس جوستافو، وويليام، إلى جانب الهولنديين رولي بونيفاسيا، يوسف الجبلي، والتريندادي خاليم هايلاند.

وتابع الحميداني "تنتظرنا مباراة من العيار الثقيل أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 11 من دوري المحترفين، نتمنى العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة أمام النصر 0 / 2 ، والأهلي 1 / 3، وأن يكون الجهاز الفني واللاعبون قد استفادوا من التوقف لترتيب الأوراق ومعالجة الأخطاء، سنعمل لأجل استعادة المسار الصحيح والمنافسة في المراكز المتقدمة".

وأتم "الفيصلي عانى بعض الظروف؛ كالغيابات والإصابات، إلى جانب فترة التوقف التي سبقت مباراة النصر المؤجلة؛ ما أثر كثيرا في مستوى المجموعة بيد أن ثقتنا كبيرة بالعودة إلى سكة الانتصارات".