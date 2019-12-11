جروس يرفض مغادرة جانيني

ينتظر أن يسلم السويسري كريستيان جروس؛ مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، اليوم، الجهاز الإداري تقريرا فنيا يتضمن تسريح المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش؛ في فترة الانتقالات الشتوية والبحث عن لاعب أجنبي آخر للاستفادة من إمكاناته.

وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر خاص أن جروس؛ فضّل كثيرا عدم الاستعجال في إعداد التقرير الفني في ظل رغبته في تحديد الخانة التي يود دعمها بلاعب أجنبي في خط الدفاع أو صناعة اللعب، وقال "جروس رأى أن يعوض رحيل اللاعب زوكانوفيتش بلاعب آخر في ذات الخانة دون البحث عن لاعب في صناعة اللعب حيث سيتم التشاور معه حول بعض الأسماء الأجنبية في حال تسليمه ذلك التقرير للجهاز الإداري".

من جهة أخرى، رفض جروس مغادرة المهاجم جانيني تافاريس؛ معسكر أبو ظبي في ظل الإصابة التي يشتكي منها في مشط الساق، حيث فضل إجراء برنامجه العلاجي هناك كونها لا تستغرق وقتا طويلا وتستمر لمدة خمسة أيام، فيما يتواصل الطبيب التونسي حاتم جمعة؛ الموجود حاليا في جدة للإشراف على اللاعبين المصابين: سعيد المولد، محمد الخبراني، خالد البركة، السوري عمر السومة، والجزائري يوسف بلايلي مع مساعديه في أبو ظبي لمتابعة البرنامج العلاجي لجانيني.

وبدأ السومة؛ والبركة؛ بالجري حول المضمار بناء على البرنامج العلاجي الذي ينفذاه فيما يواصل كل من: المولد؛ الخبراني؛ وبلايلي؛ برنامجهم العلاجي في عيادة النادي.

ميدانياً، واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة الإماراتي، إذ اجتمع جروس باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، البارحة، وشرح لهم التدريبات الفنية التي ينوي تطبيقها لهم قبل أن يطالب اللاعبين بتنفيذ عديد من الجمل التدريبية بالكرة.