كات .. خطة الفيصلي اليوم

أرجأ الهولندي تين كات، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، العمل التكتيكي تحضيرا لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حين اكتمال المجموعة بانضمام العناصر الدولية اليوم بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في "خليجي 24".

واقتصر تدريب الأمس على رفع المعدل اللياقي للاعبين في انتظار التركيز على الجوانب الفنية بداية من الحصة التدريبة اليوم.

وتضم قائمة لاعبي الاتحاد الدوليين كلا من ـ الحارسان فواز القرني، وأمين بخاري، عبدالإله المالكي، زياد المولد، سعود عبدالحميد، وعبدالعزيز البيشي.

ويستقبل الاتحاد، نظيره الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، في جدة، ضمن المرحلة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويواصل البرازيلي جوناس، برنامجه اللياقي إذ من المنتظر الاستعانة بخدماته في لقاء الفتح، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن كات، شارك برفقة أعضاء فريقه في حفل المسؤولية الاجتماعية في نادي الاتحاد، الذي احتضنته الصالة المغلقة احتفالا بأصحاب الهمم في مبادرة لاقت استحسان الجميع.