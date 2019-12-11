هيلدر: تدريب الشباب .. فرصة لي

شدد البرتغالي هيلدر كريستوفاو؛ مدرب الفئات السنية في نادي النصر، على أنه لا يمانع في العودة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن طريق الشباب، مؤكدا أنه يسعده ذلك، وقال "الشباب فريق كبير، ويسعدني العمل فيه، دعنا ننتظر لنرى أن كانوا يرغبون في ذلك، أنا على تواصل مستمر مع وكيل أعمالي".

وقال هيلدر؛ الذي أشرف على النصر، ثم الاتفاق في ختام الموسم الماضي، "سمعت باهتمام الشباب عن طريق أصدقاء وأناس أعرفهم في السعودية، تدريب الشباب فرصة طيبة، خاصة أنني أعرفه وأعرف الدوري السعودي جيدا، ولكننا في انتظار أن تأخذ المفاوضات طابعها الرسمي، ولديّ ذكريات رائعة مع النصر، أن عدت فهذا أمر رائع بالنسبة لي".

من جهته، أكد سلطان القنوي؛ مدرب الشباب المؤقت، أنه ليس بغريب عن النادي، وقال "أمضيت هنا عامين، أعرفهم ويعرفوني جيدا"، مشيرا في المؤتمر الصحافي، أمس، إلى أن الشباب تنتظره مباراة مهمة أمام الرائد غدا في الجولة الـ 11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الرائد ليس بالسهل، ونحن جاهزون تماما لمواجهته، وحصد النقاط، ولدينا فريق يمتلك خطوطا جميعها قوية". وتابع "اللقاء فرصة للاعبين لتقديم مستوى مميز يسعد الجماهير الشبابية، وأثق بأنهم سيكونون أبطالا ويعوضون خسارة المباراتين الماضيتين أمام التعاون 1 / 3، والفيحاء 0 / 1 في الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي، لقد أظهروا لي خلال التدريبات حرصهم الكبير على الظهور بمظهر مشرف للعودة بالفريق إلى مساره الصحيح".

من جهته، قال المدافع الجزائري جمال بلعمري "الرائد فريق متطور، وجاهزون له، وسنطبق كل ما يطلب منا، والقنوي ليس بغريب علينا، بل نعرفه جيدا منذ موسمين، ونتمنى أن نكون في يومنا".

وكان الشباب قد أجرى تدريبا أمس تحت إشراف القنوي؛ الذي استهله بتدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يخضع اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم بمناورة فنية.