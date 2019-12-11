الهلال .. تدريب ومغادرة

فيما افتتح فريق الهلال لكرة القدم، أمس، تحضيراته استعدادا لمشاركته في مونديال الأندية في الدوحة حيث سيلاقي الترجي التونسي، السبت المقبل، استعاد خدمات الثنائي المهاجم الفرنسي جوميز؛ والمدافع محمد البريك؛ بعد أن شاركا في التدريبات الجماعية، فيما أدى الإيطالي جوفينكو؛ مرانا بالجري حول الملعب وفقرة أخرى بالكرة.

وركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ خلال تدريب أمس، على الجوانب اللياقية والفنية، إلى جانب مناورة تطبيقية.

وسيتدرب الهلال، ظهر اليوم قبل المغادرة إلى الدوحة مساء، بينما سيجري الأزرق تدريبه الرئيس لمواجهة الترجي، غدا، قبل أن يختتم تحضيراته بعد غد.