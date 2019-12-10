وزير العمل : قرارات وزارية لتوطين 595 ألف وظيفة.. تحقق منها 175 ألف حتى نهاية سبتمبر

قال وزير العمل أحمد الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي"، مشيراً إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية.

وبين أن العمل بالساعة يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.

وكشف عن وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويوجد نوعاً من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.

وبين أن قيمة التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة بلغت 3.5 مليار ريال، و526 مليون لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال لتمويل أكثر من 32 ألف من مشاريع الأسر المنتجة.

وبين أن الوزارة أسهمت في زيادة عدد المنظمات غير الربحية حيث تم في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة قدرها 26% عن العام الماضي، وتم تقديم 600 مليون ريال دعماً للجهات الأهلية للإسهام في تحقيق أهدافها.

وبين أن وزارة العمل يسرت عمل القطاع الخاص، وحسنت من بيئة الأعمال، من خلال تدشين منصة قوى الإلكترونية، التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وألغيت كل اللجان التي تعيق تأخير الحصول على التأشيرات، كما تم العمل على تأسيس شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.

وأكد أن الوزارة أسهمت في ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى تجاوز مستهدف 2020، حيث تحقيق نسبة 25.3% في عام 2019م، مما أوجد فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال توقيع اتفاقيات ومبادرات، وتم إصدار عدد من القرارات الوزارية لتوطين (595) ألف وظيفة، مجموع المتحقق منها 175.500 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر.