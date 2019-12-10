رئيس "جازبروم" التنفيذي: قرار "أوبك+" يدعم الخام عند 55 إلى 65 دولارا

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط اليوم إن قرار أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي خفض الإنتاج سيساعد على دعم أسعار الخام في نطاق بين 55 و65 دولار للبرميل في الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب (رويترز) أكد ديوكوف أن استثناء "أوبك" وحلفائها مكثفات الغاز الروسية عند حساب إنتاج روسيا النفطي كان قرارا صائبا.