اليورو يصعد بفضل بيانات اقتصادية ألمانية تفوق التوقعات

ارتفع اليورو اليوم بعد مسح للمعنويات اقتصادية في ألمانيا جاء أفضل من التوقعات في ظل تحركات محدودة بفعل شكوك حول تغير خطاب البنك المركزي الأوروبي بسبب نتائج المسح.

وبحسب (رويترز) لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني، عملة الملاذ الآمن، إذ ظل المستثمرون قلقين حيال موعد نهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية على الصين والانتخابات البريطانية والاجتماع المقبل لمجلي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي. وتراجعت العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1082 دولار بعد أن كشف مسح تحسن معنويات المستثمرين الألمان بما يفوق التوقعات في ديسمبر.

وكان الدولار مستقرا أمام الين الياباني عند 108.56. وهبط 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات مسجلا 97.513.

واستقر أيضا اليوان الصيني، العملة الأكثر تأثرا بحرب التجارة الأمريكية الصينية، أمام الدولار الأمريكي في الأسواق الخارجية، إذ سجل 7.0398 في أحدث التعاملات.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 1.3190 دولار على خلفية توقعات بأن حزب المحافظين سيفوز بأغلبية في الانتخابات البريطانية يوم الخميس. وارتفع الاسترليني مقابل اليورو 0.2 بالمئة عند 84.05 بنس قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف العام عند 83.94 بنس الذي بلغه أمس الاثنين.